La muerte del ciudadano mexicano Giovanni López a manos, supuestamente de la policía de Jalisco por no usar mascarilla, ha despertado la indignación y protesta de muchas personalidades de ese país incluyendo a famosos. Es el caso de la actriz y activista Salma Hayek quien se unió al movimiento #JusticiaParaGiovanni exigiendo que el hecho no quede impune y que las autoridades hagan justicia.

"Pedimos al gobierno de México JUSTICIA para Giovanni y para todas las personas afectadas por la brutalidad y la corrupción de algunos miembros de la policía mexicana. Y ruego a los responsables de la seguridad pública que encuentren en sus corazones la fortaleza humanidad y honorabilidad para proteger a nuestra gente que está tan necesitada de héroes y de esperanza. Cambiemos”, escribió Hayek en inglés y español, en su cuenta de Instagram.

Salma Hayek no es la única que ha levantado su voz de protesta por este lamentable caso. También lo ha hecho el ganador del Oscar, Guillermo del Toro: “A más de un mes, no hay respuestas no hay arrestos. No es abuso de autoridad. Es asesinato. El sinsentido -la locura absoluta- es que ocurra un asesinato a nombre de un asunto de salud pública”, escribió el director de la película 'La forma del agua’ en su cuenta de Twitter.

“Giovanni no murió, la policía lo mató”, escribió por su parte, la actriz mexicana Zuria Vega en una frase que repitió varias veces sobre fondo amarillo. Otro que también posteó en Twitter fue el actor José Ron: “Basta del abuso de la policía en todo el mundo! Esto pasó aquí en México. Detienen a un hombre por no usar cubreboca y lo regresaron muerto! Su cuerpo tenía huellas de tortura y un balazo en la pierna!! Ojalá te sumes y apoyes así como apoyas lo que pasa en otro país! Y ustedes, mi gente, ¡no están solos! #JusticiaParaGiovanni”. Con ellos, también se han manifestado el grupo Molotov y las actrices Paulina Goto, Natalia Téllez y Johanna Murillo.​