André Castañeda considera que Mabel Huertas no sufrió acoso.

Luego de que Mabel Huertas denunciara por acoso a un trabajador de Promart, quien le hizo pasar un incómodo momento al decirle que tiene unos “bonitos ojos”, André Castañeda dio su opinión sobre ese hecho en medio de un enlace vía telefónica con Magaly Medina y Jessica Newton.

El ex chico reality comentó que quizá el mensaje que recibió la periodista fue un “detonante”, pues no se sabe cómo se sentía en ese momento, e indicó que dicho comentario no lo considera un acoso.

“Honestamente pienso que no fue un acoso. De todas maneras el chico faltó a las reglas, pero el castigo ha sido muy duro”, aseveró André Castañeda.

Asimismo, el modelo reveló que, en varias oportunidades, ha intentado comunicarse con algunas chicas a quienes no conocía, pero para su fortuna, ninguna lo tomó a mal.

“Me he presentado y he comenzado una conversación, pero si me dice que no quiere hablar conmigo ni le insistiría, pero si tengo una respuesta positiva, no lo veo tan mal”, concluyó la exparticipante de Combate.

Por otro lado, Magaly Medina no dudó en referirse al respecto y tildó de ‘Gilerito’ a dicho trabajador de la mencionada empresa.

“Gilerito resultó el repartidor de la tienda. Aprovechó que tenía el teléfono, el número, el whatsapp. La vio en persona, se quedó deslumbrado y sucumbió a la tentación de escribirle. Maleducado por donde lo miren”, dijo la figura de ATV.

