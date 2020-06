Pese al estado de emergencia y a la cancelación de shows, algunas de las agrupaciones de cumbia más reconocidas del país continúan entregando un bono económico a sus integrantes. Entre las que destacan están Agua Marina, Armonía 10, Corazón Serrano y Los Shapis.

El vocalista de Los Shapis, más conocido como Chapulín ‘El dulce’ aseguró que la agrupación no piensa abandonar a sus músicos. “Ahora estamos paralizados por el virus todos en nuestras casas para evitar contagiarnos. La verdad que no sabemos cuándo retomaremos las actividades. Eso sí, seguimos apoyando a nuestros integrantes, no vamos a abandonarlos”, expresó.

Además, habló sobre la posibilidad de que se realicen conciertos virtuales. “Hay que tener los equipos necesarios, tampoco es hacer por hacer, vamos a evaluar con Jaime Moreyra esa posibilidad”, agregó.

Pos u parte, Pepe Quiroga Queveralú de Agua Marina mencionó que la cancelación de eventos por la pandemia ha afectado los ingresos de la agrupación de cumbia, pero que de igual manera, los músicos reciben un bono mensual. “Por ahora no hay sueldo, pero sí les damos un bono mensual. Nosotros vivimos de los conciertos”, expresó.

Corazón Serrano también se sumó a la entrega de bonos durante la cuarentena. “No los vamos a dejar en estos momentos, como sea les damos alguito”, confirmó el empresario Lorenzo Guerrero, líder de la agrupación norteña.

Corazón Serrano

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.