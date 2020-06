Adolfo Bolívar sobre vendedor de oxígeno: “Debería ser nominado a ‘peruano del año’”

Adolfo Bolívar aprovechó su espacio radial para pronunciarse sobre el caso del vendedor de oxígeno Luis Varsallo, quien recibió buenos comentarios por no subir los precios de sus productos durante este estado de emergencia.

En la emisión de su programa ‘Enredados’, el locutor de radio llenó de elogios a la acción de esta persona. Como se recuerda, el señor vende sus tanques a 15 soles, a pesar de la demanda del producto.

Adolfo Bolívar

Durante su discurso, Adolfo Bolívar mencionó que consideren a este comerciante en la lista de postulantes al ‘peruano del año’, por su noble gesto de no aprovecharse de la situación ante la necesidad de este producto para la vida.

“En un momento, donde todo el mundo quiere sacar una tajada, Luis Varsallo nos devuelve la fe. A este ángel del oxígeno hay que clonarlo. Luis Varsallo debería ser nominado a peruano del año”, dijo el comunicador en Radio Capital.

En las redes sociales, este vendedor recibió comentarios positivos por lo que hace. “Reconocimiento para él por su honradez”, “Felicitarlo por la buena acción y pedirle al gobierno que lo exonere de los impuestos durante la pandemia y por un año mas cuándo todo haya pasado”, fueron algunos de los elogios en Facebook.

Adolfo Bolívar molesto por medicinas bamba

Días atrás, el locutor de radio mostró su indignación luego de darse a conocer que una banda fabricaba medicamentos a base de azúcar impalpable, harina y colorantes que eran etiquetados bajo el nombre de Paracetamol y Aspirina.

“Esto es criminal. Hay que ser realmente bien desgraciados para esto. No hay que tener corazón, no hay que tener madre, no hay que tener nada, no hay que tener ningún tipo de sentimiento hacia el ser humano”, expresó Adolfo Bolívar.

Adolfo Bolívar furioso por medicamentos adulterados.

