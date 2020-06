Mirella Paz dejó sorprendidos a todos sus seguidores al compartir con ellos imágenes de su nueva apariencia tras perder varios kilos.

A través de Instagram, la exconductora de Mujeres al mando presumió su pequeña cintura y una figura esbelta.

PUEDES VER Mirella Paz sorprende con radical cambio tras bajar 37 kilos

Mirella Paz presume en Instagram cintura de avispa y luce extremadamente delgada tras cirugía de manga gástrica

A fines de agosto del año pasado, Mirella Paz contó entre lágrimas su lucha contra el sobrepreso, en aquella oportunidad confesó que se había sometido a una cirugía de manga gástrica para perder kilos.

“Hace exactamente cinco meses me sometí a un Bypass gástrico por el cual ya voy bajando 30 kilos. Lo hice porque me empezaron a doler las rodillas, me empecé a engordar demasiado, mi ropa ya no me quedaba, sufría con las tallas... más por estética fue por salud. Yo pesaba como 120 Kilos”, contó en el programa de Latina donde conducía junto a Karen Schwarz y Jazmín.

Tras varios meses alejada de las cámaras de televisión, Mirella Paz compartió con sus seguidores cómo la cirugía iba transformando poco a poco su cuerpo. En sus publicaciones se puede apreciar que ha perdido bastante peso.

“Mi cuerpo... mis reglas. Ya no sé qué día estamos”, “Enloqueciendo... pero bonito”, “Si yo soy como quiero ser y a ti no te gusta como soy… que te hace pensar que el problema lo tengo yo”, son algunos de los mensajes que suele escribir la cantante en sus publicaciones de Instagram.

Mirella Paz presume en Instagram cintura de avispa y luce extremadamente delgada tras cirugía de manga gástrica

Cabe mencionar que la exconcursante del Miss Perú solo duró algunos meses bajo la conducción de Mujeres al mando.

“Esto de ser conductora no es fácil para mí, estoy muy feliz. Gracias por haberme dado la oportunidad de conducir un programa. Jamás pensé que Dios me iba a bendecir de esa manera”, dijo la joven entre lágrimas.

Mirella Paz presume en Instagram cintura de avispa y luce extremadamente delgada tras cirugía de manga gástrica

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.