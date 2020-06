Madre de Angie Jibaja asegura que modelo no denunciará a su atacante: “No le guarda rencor” [VIDEO]

Maggie Liza, madre de Angie Jibaja, otorgó una entrevista a un diario local y aseguró que desconocía muchos de los detalles que se develaron recientemente durante una conversación entre Magaly Medina y el hijo de Ricardo Márquez, el hombre que la atacó.

También aseguró que, a pesar que le propinó varios disparos, la modelo no le guarda rencor al mencionado sujeto y no lo denunciará.

“Angie me dijo que no lo denunciará y yo tampoco le guardo rencor a pesar que quiso quitarle la vida a mi hija (...). Si le disparó porque supuestamente le robó, entonces ¿por qué le disparó a los policías?”, dijo en su conversación con Trome.

La progenitora de Angie Jibaja dejó claro que no sabían que el señor padecía de esquizofrenia.

“No lo sabíamos, la chica [Lady Mejía] también lo ha dicho, porque lo supone al ver el comportamiento que tuvo (...) pensé que mentía cuando dijo que sufría de cáncer de próstata y diabetes”, añadió.

Angie Jibaja arremete contra Magaly Medina por informe sobre su atacante

La modelo expresó su indignación en redes sociales luego que la periodista de ATV presentara un informe sobre Ricardo Márquez, la persona que le disparó a principios de abril.

Angie Jibaja emitió su opinión acerca de la información emitida por el programa Magaly TV, la firme. (Foto: Difusión)

Magaly Medina realizó una entrevista al hijo del atacante, quien aseguró que Angie Jibaja le robó 5.000 soles a su progenitor. Ante esto, la también actriz criticó a la figura de ATV por ‘defender el ataque’.

“No investigas nada, no sabes nada, no eres nada objetiva. ¿Estás apoyando el feminicidio? Cuatro balazos, casi me matan y los disparos a los dos policías”, escribió en Instagram.

