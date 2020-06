Lucía de la Cruz volvió a criticar severamente a Richard Swing durante una entrevista con el programa Tengo algo que decirte.

En conversación con Lady Guillén, la criolla manifestó que cuando realizó presentaciones en campañas políticas le pagaban solamente entre dos mil y tres mil soles, por lo que le parecía indignante que el polémico personaje haya recibido S/175 000 por parte del Ministerio de Cultura en plena cuarentena.

“Cuando yo he ido a lugares donde me contrataban para cantar a quien iba a ser presidente, a mi me pagaban tres mil soles, dos mil soles, porque era una publicidad, una ayuda”, expresó Lucía de la Cruz.

“Este tipo, pido perdón al público televidente (por lo que iba a decir). Qué m... tiene en el cerebro ese tipo (Richard Swing) que se burla de todos los artistas, se burla del presidente y hasta de la ministra”, aseveró la criolla en plena transmisión de Tengo algo que decirte.

Lucía de la Cruz a Richard Swing: “Quita mi nombre de tu boca”

Hace unos días, la cantante Lucía de la Cruz le exigió a Richard Swing que no volviera a hablar de ella a través de una extensa publicación en Facebook.

“Mira Richard Cisneros o Richard Swing. A mí no me metas en tus hu*** porque yo de ti ni siquiera me preocupo. Tú haz tu mundo no vuelvas a poner mi nombre en tu boca porque yo de ti ni siquiera me acuerdo ni me preocupo. Así es que te agradecería que quites mi nombre de tu boca, ¿me entiendes?”, sentenció la criolla.

Lucía de la Cruz lanza dura advertencia a Richard Swing y le pide que la no la vuelva mencionar

