Kylie Jenner encabeza la lista de celebridades más ricas del mundo pese a que Forbes le quitó el título de billonaria.

Kylie Jenner es una de las empresarias más influyentes y ricas de los últimos años. No llega ni a los 25 años y ha consolidado un verdadero imperio gracias a los consejos de su madre Kris Jenner y su hermana Kim Kardashian.

Por segundo año consecutivo, la modelo vuelve a encabezar la lista de las celebridades más ricas del mundo de Forbes.

Como se recuerda, hace unos días, la revista lanzó un artículo donde acusó a Kylie Jenner de mentir sobre su patrimonio y le quitó el título de billonaria. Dicha noticia causó revuelo en redes sociales y la misma empresaria tuvo que salir al frente para desmentir la nota.

En medio de todo este escándalo, la mamá de Stormi volvió a encabezar el magazín. La joven ocupó el número 1 de la lista Celeb 100 de 2020, que clasifica a las celebridades mejor pagadas del mundo en términos de pago anual.

La lista anual fue publicada el jueves. Según Forbes, Jenner, de 22 años, ganó $ 590 millones durante el año pasado, lo que se puede atribuir principalmente a la empresa Coty que compró una participación del 51 por ciento de Kylie Cosmetics en enero pasado. Lo vendió por $ 600 millones, lo que la llevó a ganar $ 540 millones antes de impuestos.

Kylie Jenner no es la única figura de la familia Kardashian que aparece en la lista. Kanye West, esposo de Kim Kardashian, figura en el segundo lugar con $ 170 millones durante el año pasado, principalmente debido a su popular línea de moda, Yeezy. Forbes estima que su patrimonio neto es de $ 1,3 mil millones.

Completan las 10 celebridades mejor pagadas: Roger Federer ($ 106.3 millones), Cristiano Ronaldo ($ 105 millones), Lionel Messi ($ 104 millones), Tyler Perry ($ 97 millones), Neymar ($ 95.5 millones), Howard Stern ($ 90 millones) , LeBron James ($ 88.2 millones) y Dwayne Johnson ($ 87.5 millones).

Kylie Jenner se defiende

Tras la polémica desatada por supuestamente haber mentido sobre su riqueza, Kylie Jenner respondió a las acusaciones a través de Twitter.

“¿Con qué me estoy despertando? Pensé que este (Forbes) era un sitio de buena reputación. Todo lo que veo son una serie de declaraciones inexactas y suposiciones no comprobadas (risas). Nunca he pedido ningún título ni he intentado mentir con eso, nunca”, indicó la empresaria.

“‘Incluso creando declaraciones de impuestos que probablemente fueron falsificadas’, ¿esa es su prueba? Entonces, ¿'pensaste' que fueron falsificados? Eso es lo que estoy leyendo”, agregó la joven madre.

