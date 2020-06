J Balvin alzó la voz contra el racismo en su natal Colombia y presentó a sus millones de seguidores el caso de un compatriota afrodescendiente que salió durante la cuarentena y terminó falleciendo en una clínica local.

José Osorio difundió una fotografía de Anderson Arboleda y contó la lamentable historia de injusticia que acabó con la vida del joven colombiano.

El intérprete de “Blanco” expresó que su fama y dinero no lo han alejado de la realidad social de su país y que espera poder ser agente de cambio desde sus plataformas digitales.

“Llevo unos años de mi vida teniendo una posición privilegiada, pero sí siento mucha empatía con situaciones de esta naturaleza. Mi posición no me hace ajeno a las cosas que pasan en mi país, no soy insensible y precisamente, al ser una persona que es escuchada, tengo el deber de comunicar hechos que pasan”, escribió en Instagram.

J Balvin en Instagram

Según relató J Balvin, el muchacho salió de su domicilio durante la cuarentena y, cuando se encontraba de regreso a su hogar fue reprendido por dos policías, quienes lo patearon fuertemente en la cabeza.

Luego de ir a la estación policial para sentar la denuncia, se comenzó a sentir mal y pocas horas después lo diagnosticaron con muerte cerebral en un centro médico de Puerto Tejada.

“Estás situaciones no solo pasan en otros países, acá también hay racismo y por eso quiero denunciarlo. Si me permiten pedir algo en este momento, pido que este caso se investigue y se esclarezca”, finalizó.

