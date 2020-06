Esto es guerra dejó atónitos a sus seguidores al presentar su nuevo segmento ‘Anonymous’, con el que pretende desvelar todos los secretos de sus competidores.

Este jueves 4 de junio, el reality de América TV dio un giro total y empezó con la simulación de ‘Anonymous’ afirmando que todos los concursantes tenían algo que esconder. “Y yo estoy aquí para revelarlos (sus secretos), no tendré reparos ni consideraciones, no soy su amigo ni pretendo serlo”, aseveró el personaje.

La imitación de Anonymous decidió que Alejandra Baigorria sería la primera en hablar y le preguntó a la modelo si había iniciado o no una relación con el alcalde George Forsyth.

“Yo estoy soltera, tranquila, no tengo una pareja y más de mi vida privada no tengo por qué hablar”, aseveró la popular ‘Rubia de Gamarra’. “Lo que haga o no haga es mi problema”, añadió.

Luego, la simulación de Anonymous en Esto es guerra le preguntó a Angie Arizaga si tenía algo que esconder y esta se negó.

Otro de los concursantes en ser interrogado fue Ignacio Baladán, quien dijo no tener nada oculto, pese a que el personaje aseguró que el día viernes revelaría uno de sus secretos. “Yo no tengo nada que contar”, señaló el ‘Chocolatero’.

Finalmente, el ‘Anonymous’ de Esto es guerra aclaró que no contaría absolutamente nada sobre los conductores Gian Piero Díaz y Jazmín Pinedo. “De ustedes no diré nada. Solamente les pido que den inicio al programa”, mencionó, antes de que iniciaran los juegos entre ‘guerreros’ y ‘retadores’.

