Billie Eilish apareció en la portada de una importante revista estadounidense y reveló algunos detalles sobre sus anteriores experiencias sentimentales y cómo estas han influido en sus inseguridades.

La famosa cantante dijo que sus exparejas ocasionaron que su autoestima disminuyera y que desarrolle problemas con su imagen personal.

“Aquí hay una bomba para ustedes: nunca me he sentido deseada. Mis enamorados pasados nunca me hicieron sentir así, ninguno de ellos. El hecho de no ser deseable físicamente para nadie es algo que marcó mi vida”, indicó Billie Eilish en su entrevista con GQ.

“Por eso me visto así, ya que no pienso en ustedes los chicos, o en cualquier persona. No quiero enfocarme en que juzgan mi estilo, o el tamaño de la ropa”, añadió.

Sin embargo, esta no es la primera vez en que la estrella juvenil se refiere a su imagen. La intérprete de “Bad guy” publicó recientemente un corto audiovisual en el que expuso sus inseguridades físicas a manera de protesta.

El videoclip se tituló Not my responsibility y se ve a la artista quitándose las prendas para criticar a aquellos que la avergonzaron por cubrir su cuerpo con ropa ancha.

PUEDES VER Billie Eilish se quita prendas para el corto Not my responsibility [VIDEO]

Billie Eilish se pronuncia por la muerte de George Floyd

La joven intérprete perdió la paciencia en redes sociales luego de la muerte de un afroamericano a manos de cuatro policías en Minnesota. Muchos usuarios usaron las plataformas para desacreditar las manifestaciones que se generaron indicando que “todas las vidas importan”.

Billie Eilish Instagram asegura que la sociedad solo da privilegios a la gente blanca y discrimina a los afroamericanos

“Tengo una plataforma enorme y me esfuerzo mucho por ser respetuosa y tomar tiempo para pensar en lo que digo y cómo lo hago. Pero, maldita sea, voy a empezar a hablar”, escribió Billie Eilish.

“Si escucho a una persona blanca más decir ‘todas las vidas importan’, voy a perder la cabeza. Nadie dice literalmente nada sobre ustedes (...). Esto no se trata de ustedes, ustedes no tienen necesidad. Ustedes no están en peligro. La sociedad te da privilegios solo por ser blanco”, añadió la cantante.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.