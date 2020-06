Andrés Hurtado enojado por burlas a su nuevo look: “¿Para qué pedí opinión a estos humanos?”

Andrés Hurtado estrenó un nuevo look durante la cuarentena y decidió mostrárselo a todos sus seguidores a través de Instagram.

Además, el conductor de Porque hoy es sábado con Andrés les pidió a los cibernautas que lo ayudaran a decidir si se vería mejor peinado o solamente con el cabello suelto.

Todo inició cuando Andrés Hurtado, durante la emisión de su programa, se contactó con una influencer que aseguraba tener una receta contra el COVID-19.

“Hola amigos, quisiera con mucho respeto pedirles un consejo a todos ustedes: denme una sugerencia, si me peino o me quedo con el cabello suelto. ¡Ay, no sé qué voy a hacer! ¿Lo que el público me diga (yo me debo a ustedes) o me quedo con el cabello suelto?”, escribió en Instagram, junto a una foto en la que aparecía con barba y el cabello canoso hasta la altura de los hombros.

Sin embargo, Andrés Hurtado no esperó que los usuarios empezarían a burlarse y realizar sarcásticos comentarios sobre su nuevo look.

Este hecho provocó la indignación del popular ‘Chibolín’, quien se mostró arrepentido por haber pedido la opinión de sus seguidores en Instagram.

“Hay gente inepta, ociosa, necia. Solo pedí una humilde opinión. Por soltarme el cabello, si queda o no queda y punto. Yo tengo la culpa, ¿para qué pedí opinión a estos humanos? ¡Qué indignación que siento!”, aseveró en otra publicación.

Hijas de Andrés Hurtado en contra del look de su padre

Por otro lado, quienes sí opinaron sobre el look de Andrés Hurtado fueron sus hijas Josetty y Génessis a través de Instagram.

“Papito, yo te adoro, no me meto en tus cosas, te amo, te adoro, pero creo que no te queda”, expresó Josetty. “Papito lindo, yo te amo, te adoro, pero pienso que estás un poquito equivocado. Pienso que con tu pelito peinadito podría ser mejor”, añadió Génesis.

