Andrea Llosa asegura que Milagros Leiva le cae bien tras ofuscada pelea

Andrea Llosa dejó en claro que no quiere tener problemas con nadie y que solo hace su trabajo a la hora de cuestionar algunas actitudes de sus colegas. Este fue el caso de Milagros Leiva, con quien la conductora de ATV mantuvo una acalorada discusión en vivo.

En marzo pasado, la presentadora de Willax TV dio de qué hablar cuando llamó a un general de la FAP tras ser intervenida por efectivos policiales durante el toque de queda.

Andrea Llosa asegura que Milagros Leiva le cae bien tras protagonizar ofuscada pelea en vivo.

“Se te ve como si tuvieras privilegios. Te ven como una fresca, te han sepultado en redes sociales. ¿Sientes que te equivocaste, no te da vergüenza?”, fueron los comentarios que Andrea Llosa lanzó a Milagros Leiva, los cuales desataron la pelea.

Tras varios meses del altercado, la conductora de Nunca más se volvió a referir sobre su colega y sorprendió al señalar que, a pesar de las circunstancias, le cae bien.

“Me cae bien Milagros Leiva, aunque a ella yo ya no le caiga tan bien, pero eso no importa porque igual a mí me cae bien”, comentó Llosa a Trome.

Cabe mencionar que no es la primera vez que la figura de ATV se expresa de manera positiva hacia Leiva, quien fue criticada por llorar en su programa.

“Si a Milagros Leiva le gusta llorar es su problema, lo hacen otros conductores. A mí, ella me cae muy bien”, aseguró a inicios de febrero.

Milagros Leiva se defendió de ataques

Tras ser duramente criticada por no querer ser intervenida por no portar con permiso para circular durante el toque de queda, Milagros Leiva se defendió.

Milagros Leiva se defendió de ataques.

“No le deseo la muerte a nadie, no he cometido ninguna infracción y no pienso irme del periodismo que es mi vocación. No me gusta hacer show con mi carrera y entenderán cómo y por qué terminé hablando con algunos generales de mi país”, escribió en Twitter antes de dar la entrevista para el programa de Andrea Llosa.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.