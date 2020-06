Aída Martínez: Patricio Parodi hablaba pestes de Flavia Laos [VIDEO]

Aída Martínez volvió a generar controversia al afirmar que Patricio Parodi y el hermano de este hablaron muy mal de Flavia Laos, el mismo día que ella discutió con la actriz en una discoteca.

A través de sus historias de Instagram, la modelo contó lo que le dijo el popular ‘Pato’ poco antes del incidente ocurrido en 2017.

PUEDES VER Flavia Laos sobre escenas de besos: Patricio Parodi no mira conmigo la novela

Aída Martínez critico a Alondra García Miró por permitir expresión machista a Polo Guerrero. Foto: Instagram

“Personas que estaban alrededor de ella, Kike Parodi y ‘Pato’ Parodi me dijeron ese día que Flavia Laos estaba tomadita, que siempre hace lo mismo y que ni me acerque a hablar con ella porque eso es un episodio clásico de ella, que por eso no quieren salir con ella, que la detestan, que todo el grupo le da la espalda porque ya sabe cómo es”, indicó Aída Martínez, según difundió el portal Instarándula.

La mediática modelo admitió en su Instagram no tener las pruebas para sustentar estas contundentes declaraciones; sin embargo, señaló estar completamente segura de las mismas.

“Su novio hablaba pestes de ella en ese momento, peor su cuñado. Ike me dijo barrabasada y media. Lamentable no tengo las pruebas, pero creo que está mi palabra y ellos lo saben perfectamente”, aseveró.

En otro momento, Aída Martínez lamentó que Patricio Parodi no se haya pronunciado cuando ella denunció que Flavia Laos le había hecho comentarios racistas al verla conversando con él en la discoteca.

“A la hora que yo declaré en público, Kike y ‘Pato’ se hicieron los locos como si no hubiera pasado nada. Luego Pato acabó con Flavia y ahora son novios después de todas las cochinadas que dijo de ella y eso me pareció recontra hipócrita”, sentenció en Instagram.

Finalmente, Martínez recordó que Flavia Laos sí le pidió disculpas, pero dijo que estas le parecieron bastante hipócritas.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.