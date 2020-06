Yahaira Plasencia y Magaly Medina se enfrentarían ante la justicia peruana. La cantante de salsa confirmó que planea tomar medidas contra la conductora de televisión por sus declaraciones respecto a su salud.

Todo empezó cuando la popular ‘Reina del totó’ aseguró que se sometió a una operación en el hígado, por lo que fue internada varios días en una clínica en Rusia.

Sin embargo, Magaly Medina dejó entrever que la salsera había engañado a sus seguidores, esto sucedió al mostrar un aviso de una transmisión en vivo en Instagram que promocionó Yahaira Plasencia y una empresa musical.

“Envié una carta notarial al programa y a la señora porque difundió el 28 de mayo una entrevista mía y de Sergio George, haciéndola ver como si fuera actual", inició la intérprete de ‘Y le dije no’.

Yahaira Plasencia y Magaly Medina se enfrentarían ante la justicia peruana.

"Pero no lo era, entonces, trató de poner en tela de juicio el tema de mi salud, burlándose un poco de lo que me había pasado, varias cosas que a mi no me parecieron y de forma sarcástica”, explicó Yahaira Plasencia en una entrevista para Radio Panamericana.

Las declaraciones de Magaly Medina y el contenido de su programa respecto a la salud de la salsera provocó que ella decida tomar medidas legales en su contra.

Magaly Medina criticó a Yahaira Plasencia por su salud.

Yahaira Plasencia confirmó que está planeando una demanda con su defensa legal. “No puede comunicar al público cosas que no son reales y por eso hablé con mi abogado y prefiero llevar el tema por la vía legal (...) Que informe con la verdad”, declaró la joven cantante.

