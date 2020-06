Yahaira Plasencia finalmente se pronunció acerca de la colaboración que realizará el productor musical Sergio George con su colega Daniela Darcourt.

En una entrevista para el programa En boca de todos, la ‘Reina del totó’ contó que no estaba enterada sobre el tema, pero si del trabajo del realizador con Amy Gutiérrez.

Yahaira Plasencia

“El tema de Amy yo ya lo sabía hace tiempo porque Sergio George me comentó que quería hacer algo con ella, pero no precisamente en salsa sino algo distinto. Con Daniela sí me tomó de sorpresa porque no vi el live, pero mi equipo de trabajo me lo dijo, (luego) Sergio también me lo comentó y bien”, relató Yahaira Plasencia desde Rusia.

Sin embargo, la salsera dejó en claro que no le molesta en absoluto que Sergio George trabaje con Daniela Darcourt u otros cantantes, pues esto ayudaría a impulsar la industria musical peruana.

“No (siente celos de Daniela Darcourt). Esto es un negocio, la industria musical. De repente Sergio va a ver a más chicas cantando o a Josimar, César Vega, y va a producir a todos y eso es bueno porque el Perú va a estar en el ojo del mundo con tanto talento”, dijo la intérprete de “Y le dije no” y “Cobarde”. “Hay que agradecer que Sergio ha puesto el ojo en nuestro país, en el talento del país”, comentó en otro momento.

Finalmente, Yahaira Plasencia se emocionó al recordar su paso por Son Tentación, agrupación musical que también contó con la presencia de Daniela Darcourt y Amy Gutiérrez. “Son Tentación fue como mi casita de experiencia. Todas (las exintegrantes de Son Tentación) somos súper talentosas”, expresó en En boca de todos.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.