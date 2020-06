Tula Rodríguez utilizó su Instagram para enviar un potente mensaje en el que alentó a luchar contra la discriminación, un problema social que hasta el día de hoy aqueja al Perú y al mundo.

La conductora de En boca de todos hizo énfasis en que ninguna persona tiene por qué ser juzgada por su origen, color de piel o condición social. Además, se mostró orgullosa de haber nacido en un barrio del distrito de El Agustino.

“Tú eres una persona valiosa, no le des a nadie la llave de tu felicidad. Aquí una foto de mi niñez, bailando con mi mami, donde ella me decía que siempre tenga actitud para todo. Yo nací en el Agustino, soy de barrio y sí, soy chola y a mucha honra", aseveró.

"Todos somos iguales y hay que enseñarle respeto a nuestros hijos, a no discriminar, a no ser clasistas, a no mirar por debajo a nadie y que todos nos merecemos respeto”, añadió Tula Rodríguez en su pronunciamiento contra la discriminación en Instagram.

Asimismo, aprovechó para agradecer las palabras de aliento que le hicieron llegar sus familiares, amigos y seguidores, al enterarse que su hermana Verónica se contagió con el coronavirus.

“Gracias por todos los buenos deseos y las lindas palabras de aliento por mi hermana Vero que venció la COVID-19 y también por las oraciones por la situación delicada de mi esposo. Gracias a todos por siempre apoyarme y darme ánimos”, expresó.

Tula Rodríguez dejó en claro que nada ni nadie le quitará la sonrisa que lleva en el rostro, pues afirma que Dios y su madre le dieron fuerzas suficientes para seguir adelante a pesar de las circunstancias. “Siempre me preguntan cómo hago para reír, bailar, trabajar, estar con mi hija y ser cabeza de todo, pues aquí la respuesta: primero porque tengo a Dios en mi vida y sé que él jamás me abandona y segundo, mi mamá siempre me enseñó que la actitud es importante para todo”, sentenció.

Como se recuerda, varios artistas peruanos realizaron publicaciones en contra de la discriminación luego que se diera a conocer el caso de George Floyd, el estadounidense afroamericano que murió en el suelo con la rodilla de un policía blanco sobre su cuello.