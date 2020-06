El actor y comediante mexicano Adrián Uribe confirmó que volverá a ser padre luego de anunciar en su cuenta de Instagram el embarazo de su novia, la modelo brasileña Thuany Martins. La pareja expresó su felicidad por la llegada de un nuevo integrante a su familia con sentidos mensajes en sus perfiles de la mencionada red social.

“Hace 2 años pasé la prueba más difícil de mi vida. Un año después llegó la mujer que me cambió la vida. ¡Y ahora los dos estamos esperando una nueva vida! ¡Mi amor, gracias por hacerme el hombre más feliz del mundo!”, escribió el popular Poncho Aurelio.

La modelo, por su parte, también tuvo emotivas palabras para celebrar sus 18 semanas de gestación. “Siempre he creído en el dicho de que las cosas pasan por algo. Gracias por llegar a mi vida y cambiarla por completo, gracias por hacerme la mujer más feliz. Soy afortunada por tenerte en mi vida, eres lo mejor que me ha pasado. Dios no se equivoca y ahora somos tres”, se lee en la publicación de Martins.

¿Quién es Thuany Martins?

La relación entre Adrián Uribe y Thuany Martins pasó del ámbito laboral al personal en septiembre del 2019, tras haber compartido espacios en el set del programa de concursos ’100 mexicanos dijeron’, donde el actor se desempeñaba como conductor con su personaje de ‘El Vitor’, en tanto que la brasileña tenía el rol de asistente.

Justamente, este fue el primer trabajo profesional de la joven de 28 años desde su llegada a México. Anteriormente, en su país natal, participó en varios certámenes de belleza y pasarelas, en las que se lució como modelo de ropa interior.

Para Uribe, actor con más de 20 años de trayectoria artística, este será su segundo hijo, pues hace varios años nació su primer vástago, Gael, fruto de su matrimonio con la conductora Karla Pineda.

A pesar de los 19 años de diferencia entre ambos, el buen ambiente existente entre ellos los habría motivado a salir para conocerse mejor, lo cual finalmente desembocó en la relación formal que mantienen desde el año pasado.