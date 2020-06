La cantante criolla Susana Baca se encuentra muy entusiasmada por el lanzamiento de su disco A Capella, el cual fue grabado en su propia casa durante la cuarentena.

En una entrevista para la agencia Efe, la intérprete contó que su esposo Ricardo Pereira fue quien la alentó a crear esta producción con temas que a veces entonaba sola, al ver que permanecerían en aislamiento por un largo tiempo ante la crisis por el coronavirus.

Según la propia artista, su disco A Capella la ayudó mucho a reanimarse, pues se sentía bastante afectada por no poder estar en un escenario, ni cerca de los músicos que la acompañaban en sus presentaciones.

“Yo he renegado mucho con las nuevas tecnologías, pero ahora las amo... estaba muriendo con la angustia de no hacer música, de no poder ensayar con los músicos, de no poder trabajar”, comentó Susana Baca sobre el material que fue grabado únicamente con su voz en la provincia de Cañete.

“Yo a ratos cerraba los ojos y estaba imaginándome a mis amigos, a la gente que me acompaña, que siempre me respalda y me quiere, entonces era para ellos y, sobre todo, para los músicos con los que trabajo”, añadió.

Por otro lado, Susana Baca alentó a todos los peruanos a tener fe en que la crisis por la COVID-19 llegará a su fin. “Quisiera decirle a la gente que vamos a salir adelante de todas maneras y que hay que celebrar la vida. Estamos vivos y es necesario celebrar, y con música mejor”, señaló.

A Capella cuenta con canciones como “Contigo Perú”, “Yo vengo a ofrecer mi corazón”, “Cardo y Ceniza”, “Drume Negrita”, “Idilio Muerto”, “Gracias a la vida”, entre otras.

Además, la nueva producción de Susana Baca cuenta con 17 videos, los cuales se grabaron en su casa con dos smartphones.

