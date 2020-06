Sheyla Rojas se entusiasmó tanto al enterarse que el Gobierno aprobó la realización de actividades físicas en espacios públicos que decidió salir a trotar por la mañana. Sin embargo, hizo algo que es muy mal visto en tiempos de coronavirus: quitarse la mascarilla en plena calle.

Cuando se encontraba en medio de su rutina de ejercicios por el malecón de Miraflores, la popular ‘Shey Shey’ se detuvo y empezó a grabarse para mostrar el video a sus seguidores en Instagram.

Sheyla Rojas. Foto: Instagram

“Me voy a quitar un poquito la mascarilla, un ratito nada más, para mostrarles lo lindo que está el día. Si bien es cierto no hay mucha gente todavía por las calles, pero la gente que está saliendo por aquí está cumpliendo con los protocolos necesarios", dijo Sheyla Rojas.

"Desde hoy ya se puede hacer deporte, puedes salir a caminar, a correr y siempre obviamente cumpliendo con los protocolos necesarios”, añadió la ‘Leona Loca’ sin la protección adecuada.

Sheyla Rojas aseguró que se quitó la mascarilla por unos instantes porque consideró que no tenía riesgo de contagiarse de coronavirus, ya que no había ninguna persona cerca de ella en la calle. “Yo puedo hablar así porque como pueden ver no hay gente cerca a mí, así que bueno, espero que disfruten de esta vista hermosa”, comentó la conductora de Estás en todas por medio de su video en Instagram.

Sheyla Rojas asegura que no incumplió cuarentena

A fines de mayo, Sheyla Rojas aclaró que nunca incumplió la cuarentena. La conductora de TV explicó que sacó a pasear a su hijo, luego de que el Gobierno permitiera que los menores de 14 años realizaran paseos de 30 minutos durante el confinamiento.

“Tome la decisión de salir. Si no comparto fotos o historias con mi pequeño es mi privacidad. Dejen de mal informar, no incumplí en ningún momento, ¡salí como está permitido!”, aseveró la exchica reality.

Sheyla Rojas se defiende tras críticas

