Sandra Plevisani denuncia que suplantaron su identidad en Twitter: ¡No soy yo!

La conductora de televisión Sandra Plevisani denunció mediante sus redes sociales que crearon una cuenta falsa con su nombre en Twitter.

A través de sus historias en Instagram, la empresaria repostera se mostró indignada por la usurpación de su identidad y les pidió a sus seguidores que la ayuden a denunciar la mencionada cuenta.

“¡No soy yo! ¡Denuncien, por favor”, escribió la recordada presentadora de Dulces secretos, junto su publicación. “Estoy sana y en casa”, añadió en otra historia de Instagram.

Sandra Plevisani

Sandra Plevisani expuso esta cuenta luego de que en la misma se indicara que ella no se arrepentía de los controversiales comentarios que hizo sobre los productos novoandinos en 2005.

Sandra Plevisani

Además, desde esta misma cuenta también se lanzaron las supuestas disculpas de la empresaria por las polémicas declaraciones vertidas hace 15 años.

PUEDES VER Yaco Eskenazi denuncia que sujeto se hace pasar por él para pedir dinero

Cabe precisar que Instagram es la red social que utiliza Sandra Plevisani para compartir con sus seguidores los postres y platos de comida que prepara día a día desde su cuarentena.

¿Qué dijo Sandra Plevisani sobre los productos novoandinos?

En una entrevista para la revista Somos en 2005, Sandra Plevisani reveló que no le gustaban los productos novoandinos del Perú.

Todas esas frutas medio tropicales como el camu camu y el aguaymanto a mí no me gustan. A mí me encanta la lúcuma, la chirimoya, la manzana, el melocotón (…) A mí no me gusta lo novoandino. Hay comida criolla buenaza, ¿por qué hay que zamparle kiwicha?", declaró.

Pero lo que sembró más indignación fue lo que dijo al referirse al King Kong, dulce peruano originario de La Libertad y Lambayeque: “Detesto el king kong: es atroz, es un ladrillo contrahecho, un ...”, mencionó.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.