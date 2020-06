Zoraida Gómez, actriz de Rebelde, anuncia su embarazo [VIDEO]

Zoraida Gomez, actriz mexicana que fue parte del elenco de la recordada telenovela Rebelde, confesó en un programa de televisión que se convertirá en madre por primera vez.

La artista azteca es reconocida por interpretar a José Lujan en la mencionada serie juvenil y recientemente confirmó su embarazo durante una entrevista con el programa Hoy. “Les tengo una muy buena noticia, pues es que estoy esperando un bebé”, reveló.

“Llevo tres años con mi novio, lo estábamos planeando mucho. El chiste es que no pegaba y pues ya me iba a hacer a la idea de que no, ya ves que hay muchas mujeres que sufren por el tema de que no pueden embarazarse”, indicó Zoraida Gómez al mencionado magazín.

Además indicó que, junto a su pareja, lleva alrededor de 8 meses intentando tener un bebé y reveló cuáles son los planes que tiene para el alumbramiento.

“No me voy a aferrar a que sea parto natural, si mi bebé no se acomoda como se tiene que acomodar, pues tendrá que ser cesárea”, dijo la exactriz de Rebelde.

Dulce María responde intrigada a los rumores del reencuentro de RBD

¿Habrá reencuentro de RBD?

Una fotografía publicada por las estrellas de la telenovela Rebelde, quienes luego formaron un grupo musical, desató un gran número de rumores sobre un posible reencuentro e incluso una gira.

“El fenómeno regresará muy pronto”, se deja leer en el anuncio de Televisa. (FOTO: Instagram)

Sin embargo, Dulce María se encargó de desmentir las sospechas de los fanáticos. La actriz mexicana indicó que los demás integrantes de la banda se encuentran enfocados en proyectos personales.

“No platicamos ni se ha hablado de algún reencuentro laboral o musical. No sé si algún día vaya a pasar, tal vez no, pero creo que ahora todos estamos en etapas diferentes”, indicó.

