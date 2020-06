Daddy Yankee elogia a Natti Natasha y esposa del reguetonero reacciona [VIDEO]

El pasado 31 de mayo, Natti Natasha compartió con todos sus seguidores su más reciente trabajo musical hecho en casa. La dominicana presentó el videoclip de su canción “Que mal te fue”.

A través de su cuenta de Instagram, invitó a sus seguidores a ver el material audiovisual, el cual ya había anunciado hace varias semanas.

Natti Natasha Daddy Yankee se emociona por el video en topless de la cantante y esposa del reggaetonero reacciona.

“Dicen que hablar claro nada cuesta. Vayan a mi canal de YouTube y vean mi primer video dirigido por mí en cuarentena”, escribió en su red social.

En las imágenes se pudo ver a la dominicana mostrando su cuerpo y bailando en la piscina con un bikini rojo. En otra aparte apareció en la ducha y en topless.

Daddy Yankee se emociona por el video de Natti Natasha.

Daddy Yankee, con quien Natti Natasha fue vinculada sentimentalmente, reaccionó al video de su amiga con la siguiente frase: “Fuego” y varios emoticones.

Sin embargo, los seguidores de la cantante de 33 años no reaccionaron de forma favorable para ella. Resulta que a muchos les alarmó que la reguetonera se haya tenido que quitar la ropa para lanzar un video.

“No hagas eso”. “Enseñar para vender, no le queda otra “. “El mundo sufriendo y ella enfocada en enseñar todo “. “Me encanta lo que hace Natti, pero esta vez no me gustó “, comentaron algunos usuarios.

Esposa de Daddy Yankee reacciona

Ante este revuelo, Mireddys González, la esposa de Daddy Yankee, también comentó la publicación. La pareja del cantante salió en defensa de Natasha con un contundente mensaje.

“La que no le gusta no la consuma. Aquí la doble moral es cosa de todos los días. Si lo hace Natti Natasha es vulgar, pero si lo hace una artista extranjera es arte y versatilidad”, escribió.

La respuesta de al esposa de Daddy Yankee.

A pesar de las críticas, el video cuenta con 2 354 316 visualizaciones en YouTube.

