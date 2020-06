Natalie Vértiz: “No debo juzgarme antes de tiempo”

Natalie Vértiz, es una de las figuras del espectáculo que había incursionado como empresaria y que tras la pandemia y cuarentena tuvo que paralizar toda actividad. Hoy, a casi tres meses, la modelo y novel actriz, comenta cómo vivió la cancelación de actividades y/o negocios y lo que dejó en el camino. “Cuando ocurrió todo, nos encontrábamos en un buen momento, teníamos tres años de haber inaugurado el salón, nos íbamos para el cuarto, con una cartera de clientes muy bueno. Habíamos consolidados los protocolos de servicio y el equipo”, recuerda.

“Las pérdidas han sido económicas, pero lo que más me afectó es ver que se paralizaba el trabajo de los estilistas, del personal que tiene contigo años. Tanto nosotros como salón de belleza y mi equipo, dependían de un sueldo o comisiones. Por eso me emocioné mucho cuando me enteré de la iniciativa de Pantene en la que van a premiar a 250 estilistas con un vale de 500 soles a cada uno. Participar es súper fácil. Solo deben enviar un video tutorial al correo pantipspe@gmail.com y subirlo a sus redes sociales. La información está en el Facebook de Pantene Perú. Es una campaña que está dando oportunidades a miles de personas justo en un tiempo donde más lo necesitan”.

¿Abrirá su local en breve", interrogamos. “El Centro Comercial donde está ubicado mi salón está cerrado, en esta segunda fase solo han autorizado servicio a domicilio y por más que quisiera empezar no puedo exponer a mi equipo. Estamos preparando todos los protocolos exigidos para poder abrir en cuanto nos lo permita el gobierno. Lo primero es la seguridad y salubridad de las clientas y de nuestras colaboradoras”, responde.

¿Qué actividades quedaron truncas en su agenda? “Tenía viajes de trabajo para todo el año, pero sigo enfocada en mi trabajo, intentando avanzar en otras cosas que tenía pendientes como por ejemplo me estoy certificado como coach profesional, además de seguir con mi ayuda social, como por ejemplo realice un Sorteo con Causa junto a la ONG Misión Huascarán para recaudar fondos para nuestros policías, personal de salud y familias más vulnerables. También estoy enfocándome en mi ONG Warmi Allin , cuyo objetivo es , a través de charlas de empoderamiento, reeducar a la juventud de tal manera que se prevenga los principales problemas en la sociedad como son el abuso de drogas y violencia”.

¿Cuál es la lección qué sacas de todo esto? “Esta cuarentena me ha servido para descubrir muchas cosas sobre mi, como por ejemplo que no debo juzgarme antes de tiempo como podría haber pasado en el pasado. He descubierto que no soy tan mala en la cocina como pensé. Encuentro refugio en un buen libro, adoro hacer actividades con mi hijo y por ahora somos fans del TikTok (ríe). Pero lo más importante de esta cuarentena es que me levanto todas las mañanas agradecida por tener una familia maravillosa, y que, pese a la cuarentena a través de mis plataformas puedo seguir ayudando a muchas personas. Como influenciadora mi meta es siempre ser un modelo a seguir, y dar el ejemplo con mis acciones. Seguiré trabajando día a día para ser mejor persona”, finaliza.