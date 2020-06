Melissa Paredes confiesa que sufrió racismo: “Soy chola y estoy orgullosa de eso” [VIDEO]

Melissa Paredes contó a través de sus historias de Instagram que también fue víctima de racismo por sus raíces.

En medio del revuelo por el asesinato de George Floyd, quien fue sometido por un policía estadounidense en un acto de racismo que despertó la indignación de miles de personas y de conocidas figuras; los artistas peruanos tampoco fueron ajenos a la tragedia.

Melissa Paredes confiesa que fue víctima de racismo por ser chola, pero se siente orgullosa de sus raíces.

Uno de ellos fue Melissa Paredes, quien tocó el tema del racismo y discriminación. La actriz peruana aclaró que no solo es cuestión de color de piel, sino de raíces étnicas, creencias y más.

“Yo creo que la violencia no se erradica con violencia, es algo que pienso, que creo fielmente. Lo que sí me molesta muchísimo es lo que ha pasado, es indignante, lo apoyo totalmente, estoy en contra del racismo y no solo del racismo por color de piel, sino también al racismo homofóbico que existe mucho en este país porque si tú ves a dos personas del mismo sexo amándose, pues los odias ¿no?”, comentó Melissa Paredes en Instagram.

Asimismo, la esposa de Rodrigo Cuba contó que han intentado humillarla en reiteradas ocasiones. Sin embargo, ella dejó en claro que no le afecta en lo absoluto.

“También estoy en contra del ‘cholo’, ‘chola’, ‘serrano’, ‘serrana’, que eso es algo muy común aquí, a mí me lo han dicho mil veces, no me afecta porque soy chola y estoy orgullosa de eso, pero no todas las personas son como yo, hay personas que sí les afecta”, explicó.

“(Les afecta) porque lo dicen de una manera despectiva y ahí el problema. Yo invito a todos a que cambiemos un poquito el chip, de sentirnos superior al resto, de menospreciar a alguien por su condición económica, por su condición social, por su color de piel, porque si es blanco, negro, cholo, gringo o lo que sea”, agregó.

