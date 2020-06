Mariella Zanetti reaparece con 25 kilos menos tras someterse a la manga gástrica [VIDEOS]

Mariella Zanetti ofreció una entrevista para En boca de todos para mostrar los resultados de la operación de manga gástrica a la que se sometió hace aproximadamente ocho meses.

La recordada ‘Ratona’ de Los Vílchez, quien pesaba más de 98 kilos, reapareció en el magazine de América TV con su nueva figura de 73 kilos (25 kilos menos).

Mariella Zanetti contó que gracias a la manga gástrica tiene menos hambre, por lo que ahora lleva una alimentación mucho más balanceada. “Como normal, de todo, pero en pequeñas cantidades... (En el desayuno) Me puedo tomar una taza de avena, un huevo duro si me quedo con hambre”, señaló.

Asimismo, detalló que la intervención le ayudó a solucionar malestares como la diabetes, el colesterol y el problema con la rodilla que la aquejaba desde hace bastante tiempo. “Yo sufro de la rodilla y al subir de peso, me dolía. Con esta operación he vuelto a hacer ejercicio, a correr, a tener más actividad”, comentó emocionada en el programa En boca de todos.

Mariella Zanetti explicó que la manga gástrica no solamente le ha ayudado a mejorar su figura, sino también a sentirse mucho mejor consigo misma. “Te da la seguridad y el hecho de sentirte sana refleja en tu personalidad, tu forma de vestirte, tu forma de actuar, en todo”, comentó.

Mariella Zanetti confiesa que la manga gástrica le cambió la vida

En noviembre del 2019, Mariella Zanetti aseguró que su vida había cambiado gracias a la cirugía de manga gástrica que se hizo para bajar de peso.

"Yo quería bajar 22 kilos o 25, pero bueno. Me ha cambiado la vida. Comes súper poco, pero no te mueres de hambre y estás satisfecha”, expresó al diario Ojo.

La exvedette aseguró haber perdido muchos kilos tras esta operación.

