‘Mi propiedad privada’, la composición del español Modesto López Otero, es considerada un clásico en nuestro cancionero criollo. La hemos escuchado en grandes voces como Lucha Reyes (en YouTube, uno de los videos está a punto de llegar a los 3 millones de reproducciones), y también ha sido cantado por Lucía de la Cruz, Lucila Campos, Cecilia Bracamonte y Eva Ayllón.

El fin de semana se estrenó la versión en género salsa a cargo de La India, la cantante puertorriqueña de potente voz bautizada como ‘La Princesa de la Salsa’ (ya superó el millón de reproducciones). “En estos días tan difíciles y de encierro que estamos viviendo a nivel mundial, he querido regalarles a mis seguidores este tema que ya tiene un videoclip”, cuenta la artista, desde su casa en Puerto Rico, donde dice, pese a ser un alma libre, acostumbrada a vivir entre aviones, se entretiene con sus mascotas, entre ellas, tres gatos.

Le decimos que si el lanzamiento de ‘Mi propiedad privada’, a todas luces un himno a la celotipia (Cecilia Barraza señaló que jamás la cantaría porque consideraba que era una ofensa a las mujeres), en tiempos en que luchamos contra la violencia había sido conveniente y nos responde que está en contra de todo tipo de violencia, venga de hombre o mujer. “Siempre me he mostrado en contra del maltrato físico o psicológico. En una relación nadie debe dominar a nadie. El tema se grabó en el 2019, y sí, tiene escenas duras que muestran la reacción de una mujer que no está nada bien, que está obsesionada. Pero es una canción que tiene miles de seguidores y lo que quiero es que la escuchen como salsa, que se alegren y la bailen”.

Esta versión contó con la producción de Tony Succar, quien además aparece en el video. La India no hace más que rendirse al músico peruano, ganador de dos premios Grammy. “¡Tony es un genio! Está en buen camino. Todo lo que sale de él es puro talento. Es muy versátil y joven. Y no solo es un buen músico, sino una buena persona. Parte del video se grabó en Miami, donde conocí a su familia, que es muy pero muy hermosa. Eso habla bien de dónde viene. Su talento es crear y ahora está haciendo música cristiana y lo hará muy bien”.

Este single le ha permitido a La India regresar a la afamada lista Billboard, lo que disfruta mientras espera que todo vuelva a la ‘normalidad’. “Hay que cuidarnos mucho, tomar precauciones. Perú es un país que amo y espero volver pronto allí”, dice, despidiéndose a través del hilo telefónico.

