John Boyega, mundialmente conocido como ‘Finn’ gracias a su papel en la reciente trilogía de Star Wars, se unió a las protestas contra el racismo y apoyó al movimiento black lives matter para reclamar por el terrible fallecimiento de George Floyd, un afroamericano que murió tras ser brutalmente sometido por un policía estadounidense.

Desde Londres, el actor británico-nigeriano cogió un megáfono y en medio de la multitud habló enérgicamente sobre la discriminación que aún existe contra la gente de color.

“Las vidas negras siempre han importado”, dijo Boyega -visiblemente emocionado- a los demás manifestantes, quienes se sumaron a la protesta que se inició en Estados Unidos.

“Necesito recordarles a todos lo doloroso que es esto. Necesito que entiendan lo doloroso que es que te recuerden todos los días que tu raza no significa nada y ese ya no es el caso hoy", agregó con la voz entrecortada.

John Boyega señaló que todos los manifestantes están en representación de los que ya no pueden hablar hoy.

“Somos una representación física de nuestro apoyo a George Floyd. Somos una representación física de nuestro apoyo a Sandra Bland. Somos una representación física de nuestro apoyo a Trayvon Martin. Somos una representación física de nuestro apoyo a Stephen Lawrence ", mencionó en medio de aplausos.

"Hoy se trata de personas inocentes que estaban a la mitad de su proceso. No sabemos qué pudo haber logrado George Floyd, no sabemos qué pudo haber logrado Sandra Bland, pero hoy nos aseguraremos de que eso no sea un pensamiento extraño para nuestros jóvenes”, continuó Boyega con lágrimas en su rostro.

John Boyega pide unión para acabar con los abusos contra la gente de color

Finalmente, el actor de Star Wars pidió a todos que se mantengan unidos para vencer el racismo en el mundo.

"Hoy es el día en el que recordamos a nuestros hijos que estamos comprometidos con esta causa. Y que este compromiso es de por vida. Chicos, no nos vamos de aquí y no nos podemos detener. Esto tiene que perdurar. Todos podemos unirnos para hacer de este un mundo mejor. Todos podemos unirnos para hacer esto especial. Todos debemos unirnos”, precisó.

