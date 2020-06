Eugenio Derbez se despide del primer actor Héctor Suárez con un sentido mensaje en Instagram

Eugenio Derbez se pronunció sobre la muerte del primer actor mexicano Héctor Suárez, quien falleció el martes 2 de junio a los 81 años.

A través de Instagram, el padre de Aislinn Derbez le dedicó un emotivo mensaje a su colega. Además, el texto estuvo acompañado de un video de los mejores momentos que pasaron juntos grabando programas cómicos.

El cómico inició su publicación señalando que el desaparecido actor fue una inspiración y ejemplo durante su carrera artística.

“Héctor Suárez fue una de las personas que más influyó en mi carrera. Siempre fue un ejemplo a seguir. Su creatividad, su valentía, su entrega y respeto al escenario eran únicos”, empezó Eugenio Derbez.

Asimismo, el mexicano más conocido en Hollywood destacó las cualidades de Suárez.

“Héctor era un gran ser humano. Noble de corazón, pero de carácter fuerte y determinado cuando se trataba de defender su trabajo o a su familia”, agregó.

“Se fue una leyenda de México. Gracias por tantas cátedras que nos dio sobre el escenario. Gracias, maestro. Qué gran herencia nos deja. Mi más sentido pésame a toda su familia. Se les quiere mucho”, finalizó.

Hijo de Héctor Suárez le dedica un sentido mensaje al actor

Héctor Suárez Gomís se tomó un momento para escribir una conmovedora carta a su padre Héctor Suárez.

“Esta será la primera de muchas cartas mías que ya no vas a leer. Estoy totalmente roto y me invade un gran dolor. Han pasado apenas unas horas y, de momento, lo que más extraño es tu olor. De niño cuando me abrazabas, tu olor se me quedaba impregnado durante horas. Además de sentir seguridad y todo tu amor, siempre, en cada abrazo me sentía protegido cuando te olía", escribió en Instagram.

Hijo de Héctor Suárez le dedica un sentido mensaje al actor

