Ashton Kutcher: “Para mucha gente la vida de los negros no importa” [VIDEO]

Ashton Kutcher recurrió a su cuenta oficial de Instagram para hablar sobre la importancia de las protestas contra el racismo tras la muerte del ciudadano afroamericano George Floyd.

El reconocido actor de Hollywood empezó su video hablando del movimiento All Lives Matter, campaña que nació para opacar a Black Lives Matter.

Ashton Kutcher Instagram explica entre lágrimas sobre el racismo y la discriminación que sufren los afroamericanos.

“El pasado sábado publiqué en todas mis redes sociales mi muestra de apoyo al Black Lives Matter. Algo a lo que multitud de personas respondieron que no, que All Lives Matter. Y me gustaría hablar de esto un poco porque no creo que la gente que lo hace deba ser ‘cancelada’ directamente, sino solo educada”, afirmó el actor en referencia al comportamiento de varios artistas como Billie Eilish o Seth Rogen, quienes están bloqueando a sus seguidores que llevan el hashtag #AllLivesMatter.

“Por supuesto que todos estamos de acuerdo en que todas las vidas son importantes, pero he tenido una experiencia reveladora esta noche mientras acostaba a mis hijos que voy a tomar prestada para explicar por qué es necesario el Black Lives Matter”, agregó.

Ashton Kutcher contó que le explicó a su hijo la importancia de dar preferencia a las mujeres, ya que es el sexo que siempre ha sido discriminado.

“Y esto es lo que tiene que entender toda esa gente que responde all lives matter al black lives matter: que ahí fuera hay muchas personas que creen que la vida de la población negra no importa”, dijo al borde de las lágrimas el esposo de Mila Kunis.

“Que quizás cuando dicen que todas las vidas son importantes lo hacen con toda la buena intención, pero que recuerden siempre esto: para mucha gente la vida de los negros no importa nada”, finalizó.

Adele: “El racismo vive en todas partes”

Adele manifestó su indignación por la muerte de George Floyd. La cantante británica escribió un extenso mensaje en Instagram, donde señaló que el racismo se encuentra en todas partes.

Adele “El racismo vive en todas partes”.

"Es importante que no nos desanimemos, ni manipulemos en este momento. Se trata de racismo sistemático, se trata de violencia policial y se trata de desigualdad. ¡Y esto no se trata solo de Estados Unidos! El racismo vive en todas partes. De todo corazón me solidarizo con la lucha por la libertad, la liberación y la justicia”, comentó.

