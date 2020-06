Armonía 10 podría declararse en quiebra en diciembre debido a la pandemia

El director musical de Armonía 10, Walter Lozada, deslizó una posibilidad que preocupa a los miles de fanáticos de la orquesta en el Perú: si para diciembre el Gobierno no lanza un plan para reactivar el sector entretenimiento tras la pandemia, la agrupación se declarará en quiebra.

En una entrevista al portal Infomercado, Lozada sostuvo que, ante la falta de espectáculos en vivo, Armonía 10 solventará hasta diciembre la planilla de todos sus empleados con un crédito del programa Reactiva Perú. Sin embargo, aseguró, la preocupación surge ante la incertidumbre por el futuro.

“Hemos tenido que devolver parte de los adelantos de los contratos. Hay otras personas e instituciones que son clientes y han dejado la fecha para el otro año. Entonces, realmente no sabemos”, comentó el director musical de la agrupación, quien reveló que tuvo que despedir a 5 de sus 19 músicos y a 7 de sus 14 técnicos.

“Si no nos dan una luz hasta diciembre ya nos declararemos en quiebra y pasaremos a un rubro eventual. Sale dinero y no entra nada. Ya sálvese quien pueda, eso va a ocurrir si el Gobierno no toma medidas teniendo en cuenta el rubro al cual pertenecemos”, manifestó Lozada.

Por ahora, la orquesta graba algunas canciones que fueron éxitos en los años noventa: varios de los músicos lo hacen desde sus casas y la música es sincronizada en el estudio. El director espera poder dar conciertos para unas 200 personas una vez se dé luz verde a las discotecas.

“El reto más grande es tratar de que Armonía 10 sobreviva. Nuestros artistas y músicos viven de esto. Que no muera, no dejar que muera. Al morir Armonía 10 me muero yo. Solo Dios me podría bajar el dedo. Trato de enseñar a mis hijos, y dejar una dinastía”, sentenció Lozada.