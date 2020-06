El caso de Angie Jibaja vuelve a causar polémica después de dos meses. El hombre que la atacó, Ricardo Márquez, rompió su silencio desde la carceleta del Poder Judicial, donde se encuentra recluido por disparar a la modelo y a dos efectivos policiales el día del incidente.

El anciano de 75 años de edad asegura que la popular ‘Chica de los tatuajes’ le robó 5.000 dólares, lo que provocó su ira. Además, menciona que el disparo que provocó que la modelo sea internada en la clínica fue de casualidad.

En entrevista para el programa Magaly TV, la firme, Ricardo Márquez contó su versión de cómo era su convivencia con Angie Jibaja antes de atacarla.

Según él, la modelo peruana se aprovechaba de que le daba comodidades en su domicilio. Incluso, la acusó de haberlo dopado para que cayera dormido.

Agresor de Angie Jibaja, Ricardo Márquez, habla sobre balacera donde hirió a la modelo.

“No, hermano, nunca la he tocado a esa mujer, yo le he dado más bien comida y casa. Abusaba de mí, metía hombres, drogas”, expresó el adulto mayor a gritos desde su celda. “Sí, me echaba unas pastillas seguramente y yo me quedaba dormido", agregó.

Sobre el ataque contra Angie Jibaja, Ricardo Márquez negó que haya ocurrido al propósito. “El tiro fue de casualidad, yo no tuve la intención de nada”, se le escucha decir en las imágenes.

Sin embargo, luego la acusó de ‘ladrona’ por “robarle” 5.000 dólares de su casa. “Ella llegó, llegó con una amiga y me robaron la plata (...) Porque me robó, hermano, es una ladrona”, gritó el anciano.

El hijo de Ricardo Márquez también se pronunció desde el extranjero sobre la relación de su padre y Angie Jibaja, el caso que conmocionó al país, pues la modelo estuvo a punto de perder la vida.

El hombre asegura que le pidió a su padre que no tome alcohol ni consuma drogas, ya que en el pasado sufrió de dependencia a estas sustancias. “En ese momento han estado los tres en el cuarto, los tres han estado drogados, los tres han estado utilizando drogas”, sentenció el hijo del anciano.

Cabe destacar que después del ataque a Angie Jibaja, Ricardo Márquez fue puesto en prisión preventiva a la espera de ser procesado por intento de feminicidio.

