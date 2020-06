Laura Borlini defiende a Samahara Lobatón: “Un hijo nunca es un error” [VIDEO]

Samahara Lobatón causó revuelo al revelar que se convertirá en madre por primera vez a sus 18 años. Ante la ola de críticas, la jovencita recibió el respaldo de la conductora Laura Borlini, quien aprovechó su programa En exclusiva para dedicarle unas palabras de aliento.

Como se recuerda, la hija de Melissa Klug dio la noticia a través de su cuenta oficial de Instagram con una tierna dedicatoria y una foto de su ecografía.

Lobatón Laura Borlini defiende a Samahara Lobatón de críticas por su embarazo.

La presentadora de Panamericana TV se mostró conmovida por la nueva etapa de la exchica reality.

"Yo pienso que un hijo nunca es un error, así sea en una etapa donde uno no lo buscó, así los chicos sean jóvenes. Con esto no estoy diciendo que los chicos no se tengan que cuidar, deberían pensar primero en estudiar, hacer una carrera, pisando tierra para poder traer un hijo al mundo”, empezó Laura Borlini.

Asimismo, la conductora habló sobre el impacto de la familia de Samahara Lobatón por haber salido embarazada a tan corta edad.

“Yo creo que nunca se tiene que tomar como un error. Melissa habla de los errores y aciertos. Claro, choca, de repente es fuerte para una familia, todavía no están casados, no han terminado de estudiar, no están trabajando y viene un hijo. ¿Es un shock? Sí, es una noticia que nos puede caer como un balde de agua fría porque queremos que nuestros hijos caminen un montón antes de tener una familia", sostuvo la argentina.

"Jamás podemos decirle a nuestros hijos ‘no lo tengas’, ‘te boto de la casa, te vas, te moriste para mí'. Porque todos somos seres humanos, todos podemos meter la pata”, mencionó.

"Me parece que es una gran oportunidad para que Melissa y Samahara vuelvan a acercarse, un puente para que vuelvan a reencontrarse”, finalizó.

Melissa Klug le dedica tierno mensaje a Samahara Lobatón

A través de sus historias de Instagram, Melissa Klug escribió un extenso texto tras enterarse que será abuela.

“A veces queremos protegerlos, pero no podemos prohibirles escribir su propia historia y eso significa acertar y equivocarse. Yo siempre tendré en mi corazón un lugar incondicional para cada uno, así su edad no les permita reflexionar sobre sus acciones. Siempre tendrán la puerta de mi casa y de mi corazón abiertas para cuando llegue el día que se alejen de todo aquello que hizo que la distancia sea su única solución", compartió.

Melissa Klug le dedica tierno mensaje a Samahara Lobatón.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.