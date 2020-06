Gianella Marquina al ser interrogada por embarazo de su hermana Samahara: “No es mi pancita”

Samahara Lobatón anunció hace unos días que se convertirá en madre por primera vez. Este hecho hizo que muchos internautas empezaran a consultarle a ella y a sus hermanas en Instagram sobre el tema.

Gianella Marquina, hermana mayor de la exchica reality, aseguró que no tiene inconveniente alguno en hablar acerca del embarazo; sin embargo, dejó claro que prefiere que la futura madre sea quien se pronuncie sobre el mismo.

“No me incomoda (el embarazo de Samahara Lobatón), pero no es un tema que sea mío netamente, es un tema personal de mi hermana. Si ella quiere conversarlo, comentarlo, que lo haga ella. No soy la indicada porque no es mi pancita”, aseveró, mediante un video publicado en sus historias de Instagram.

La hija mayor de Melissa Klug admitió además que ella y su hermana Melissa serán unas tías engreidoras con su futuro sobrino o sobrina.

“Sí (serán tías engreidoras), definitivamente, yo creo que Melissa (Lobatón) más que yo porque ella es más engreidora con toda la familia, yo soy más seca”, comentó Gianella Marquina.

Como se recuerda, Samahara Lobatón confirmó su embarazo en un video de Instagram, luego de haber negado en reiteradas ocasiones.

Laura Borlini defiende a Samahara Lobatón de críticas por quedar embarazada

Laura Borlini se mostró indignada por las críticas que ha recibido Samahara Lobatón tras revelar que quedó embarazada a sus 18 años.

"Yo pienso que un hijo nunca es un error, así sea en una etapa donde uno no lo buscó, así los chicos sean jóvenes. Con esto no estoy diciendo que los chicos no se tengan que cuidar, deberían pensar primero en estudiar, hacer una carrera, pisando tierra para poder traer un hijo al mundo”, comentó la conductora de En Exclusiva.