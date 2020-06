En medio de las protestas en Estados Unidos por la muerte de George Floyd, varios artistas del espectáculo peruano como Leslie Shaw, Kate Candela y Melissa Paredes expresaron su indignación colocando una imagen de color negro en sus redes sociales.

Sin embargo, el cantante de rock Salim Vera se mostró en desacuerdo y lanzó un fuerte mensaje contra quienes hicieron esa forma de expresión con el hashtag #BlackLivesMatter.

Según el vocalista de Líbido, esas personas solo buscan aparentar sentir solidaridad por medio de Instagram. "Vas a colgar una imagen negra para que todos vean lo solidarios y “cool” que eres, para que todos vean lo “empático que eres”, escribió el cantante.

El rockero pidió que tomen en cuenta que en el país también se sufre de racismo. “Te cuento que aquí en el Perú, en tu propia casa, todos los días hay un racismo y un clasismo de la p** auméntale a eso, las muertes innecesarias de mujeres... No me vengas con tu basura doble cara, de que, porque murió una persona a 3000 kilómetros de aquí, ahora eres “antirracista”", se lee en la publicación.

El vocalista de “Libido” Salim Vera arremetió contra quienes colocaron una imagen negra en sus redes en protesta a la muerte de George Floyd

Además, Salim Vera asegura que todos aquellos que se indignaron por la muerte de George Floyd no han hecho nada para evitar la violencia contra la mujer o el racismo.

“Si no has movido ni un puto dedo, en tu propia realidad, no sirve absolutamente de nada tu estúpida imagen negra, no quieras subirte a un coche que no es el tuyo”, finaliza su mensaje junto a una imagen de color blanco.