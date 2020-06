Roángela Espinoza no pudo evitar derramar lágrimas al hablar de su familia, sobre todo de su madre, quien no la ve desde el inicio de la cuarentena. A través de una videollamada con En boca de todos, la integrante de Esto es guerra se comunicó con Carloncho y Tula Rodríguez.

La competidora del programa reality relató cómo viene pasando el estado de emergencia. Allí también recordó su infancia en La Victoria, en la cual ella vivía en condiciones distintas a la de ahora.

En conversaciones con En boca de todos, Rosángela Espinoza recordó a su madre, quien no la puede ver debido al estado de emergencia por el coronavirus.

En un momento de la conversación y tras un emotivo video que le preparó la producción de En boca de todos, en su emisión de este martes 2 de junio, la popular ‘Chica selfie’ rompió en llanto.

Al verla llorar desconsoladamente, Tula Rodríguez le preguntó qué era lo que la tenía así, tan conmovida. Rosángela tardó unos segundos en responder, pues sus lágrimas desbordaban de sus ojos y tenía la voz quebrada.

“Miedo. Mi mamá esta ahí en la unidad. Ustedes saben que yo trabajo, voy juntando mi platita para poder comprarle algo y que ella pueda estar en un lugar mejor [...] Que estén conmigo, que estén cerca de mi y disfruten lo que yo tengo, que sé que voy a conseguir”, contestó la chica reality.

Tras esto, Carloncho trató de calmarla, concientizándola a la competidora de Esto es guerra que, así como ella, muchas personas viven historias duras por esta pandemia del coronavirus.

Cabe recordar que, hace unos días, Rosángela Espinoza se sometió a una prueba rápida para COVID-19. La razón: la integrante de Esto es guerra presentaba tos, uno de los síntomas del coronavirus.

Por fortuna, salió negativo. “Quería compartir con ustedes esta noticia, estoy tranquila, ya no tengo tos, no tengo fiebre. Llamé y me dijeron que no me pueden hacer la prueba molecular porque no tengo síntomas”, dijo en su video de Instagram.

