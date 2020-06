Rodrigo González fue buscado por la Polícia Nacional del Perú a su domicilio por la demanda que le interpuso la exconductora de Mujeres al mando Cathy Sáenz por violencia de género.

La información fue difundida por Magaly Medina, quien cuestionó la rapidez de los efectivos policiales, pues el hecho habría ocurrido el último domingo 31 de mayo en pleno toque de queda.

Los agentes de la PNP acudieron a la casa del popular ‘Peluchín’ luego de que él se burlara de Cathy Sáenz a través de sus historias de Instagram, donde colocó frases como “Ahora la chusca la paga de maestra” y “Curso cómo triunfar en el fracaso”, en referencia a las clases de producción de TV que promocionó la exconductora en sus redes sociales.

“Sospechosamente el día domingo, cuarentena, no podemos salir a la calle, toque de queda todo el domingo, me dice Rodrigo que fue un patrullero con dos policías a la dirección que él consigna, donde él vive. Y como no lograban tocar el timbre de su casa (...) comenzaron a hacer sonar la circulina del patrullero”, contó Magaly Medina.

Rodrigo González y Cathy Sáenz

La conductora de Magaly TV, la firme reveló que la Policía fue al domicilio de Rodrigo González para verificar si vivía allí, el incidente le fue contado por ‘Peluchín’.

“Que querían saber si ahí vivía Rodrigo González, porque estaban verificando su dirección porque él tenía una demanda de Cathy Sáenz por violencia de género. Lo que nos preguntamos es: ¿tiene Cathy Sáenz los mismos contactos de Richard Swing para que mande a la policía un domingo en plena cuarentena, en pleno toque de queda?", señaló.