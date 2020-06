‘Richard Swing’ sigue en el ojo de la tormenta. Tras decir que polémico video era una “parodia y burla de sí mismo”, Magaly Medina destapó la declaración del autor de la videollamada.

El último domingo, Panorama reveló un video del extrabajador del Ministerio de Cultura donde se jactaba de haber logrado que la exministra Sonia Guillén renuncie por “atrevida”. Dicho clip, fue una conversación de este sujeto con una amistad cercana.

El polémico personaje está en el ojo de la tormenta por sus declaraciones sobre la exministra de Cultura en una videollamada.

Al día siguiente, a través de Facebook, ‘Richard Swing’ señaló que la grabación fue realizada con previo acuerdo con el músico identificado como Fernando Nightingale. Allí, se mostró indignado porque dicha conversación era de carácter privado.

La producción del programa de Magaly Medina, en su emisión de este martes 2 de junio, se contactó con este artista para escuchar su versión.

“Él dice que esos videos no fueron parodia. Fueron una conversación de patas, de amigos”, dijo la conductora de televisión.

“¿Parodia? No se si sería el término [...] Nada fue planeado allí", reveló el autor de la videollamada en conversación con el reportero de Magaly TV, la firme.

“Dice ese señor, que ‘Richard Swing’ le pidió que cuando le preguntaran, él tenia que decir que es una parodia”, agregó la periodista.

“Él también está que me llama. Claro pues, me entiendes. Me ha llamado, ‘loco yo no sé nada, di que es una parodia’. Yo le sigo la corriente porque yo soy chalaco, ¿me entiendes? [...] No quiero meterme problemas contigo, ni con nadie”, confesó el músico.

