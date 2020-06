El seleccionado nacional, Jefferson Farfán, vuelve a ser noticia luego de que una modelo trans revelara las íntimas conversaciones que mantuvo con el atacante del Lokomotiv de Moscú. Así lo mostró este lunes el programa ‘Magaly Tv, la firme’.

Valeska Ivanova, es una mujer trans, empresaria y animadora de eventos que confesó que fue el propio deportista, quien le escribió al Instagram para consultarle sobre su actual lugar de residencia y entre otras cosas.

Tras una efímero intercambio de mensajes, en donde comenzaron a hablar de cada uno y de sus pasatiempos, el vínculo se esfumó luego de que el futbolista le solicitara unas fotografías y se diera cuenta de que Valeska Ivanova era una mujer trans.

“Él quería comprobar y ver quién era yo, porque le dije que salía en televisión. Entonces él quería saber si me reconocía o no (...) Yo le mandé un video y él se da cuenta y me dice ‘tú eres gay’ y yo le corrijo ’soy una mujer trans'”, expresó la empresaria al programa ‘Magaly Tv, la firme’.

No obstante, Jefferson Farfán solicitó a Valeska eliminar las conversaciones que ambos mantuvieron, aduciendo que todo esto se trataría de un mal entendido. Asimismo, le pidió que una vez que haya borrado el chat, le envíe un pantallazo de lo eliminado.

Melissa Klug sobre contagio de Farfán con la COVID-19

Melissa Klug comentó que Jefferson Farfán está recibiendo una buena atención en medio de la lucha que enfrenta contra el coronavirus.

“Sí (mis hijos se alarmaron), el mayor habló con él, le escribió. Gracias a Dios, dice Adriano, que está bien, está fuerte como él mismo lo ha dicho y está bien cuidado, ¿no?”, comentó la ‘Blanca de Chucuito’.

Cabe señalar, Jefferson Farfán viene pasando la cuarentena con Yahaira Plasencia en Rusia.

