La industria del entretenimiento se unió para hacer un apagón musical en forma de protesta por la muerte de George Floyd. A este movimiento llamado blackout tuesday se sumó Mick Jagger, quien anunció a través de Twitter su participación.

El líder de los Rolling Stones empezó su mensaje lamentándose por el racismo y el odio irracional que existe en el país.

Mick Jagger condena el asesinato de George Floyd y se une a blackout tuesday contra el racismo en Estados Unidos

“Es desgarrador ver a los Estados Unidos lastimándose nuevamente por cuestiones de raza”, escribió.

Asimismo, Mick Jagger señaló que su unión al blackout tuesday se dio con el objetivo de combatir las injusticias contra los afroamericanos.

“Estaré con mis compañeros artistas y observaré el apagón este martes (hoy) para combatir la discriminación racial y la injusticia social”, agregó.

Artistas de la talla de Rihanna, Beyoncé, Jay-Z, Dr. Dre, Taylor Swift, Cardi B, Billie Eilish y Killer Mik también se han unido a esta campaña.

¿Qué es el Blackout Tuesday de la música? Se trata de la unión de varios sellos discográficos que acordaron hacer un paro musical con el fin de crear conciencia sobre la violencia y el abuso de poder de los policías en Estados Unidos.

Music Group, Empire, Warner Music y Sony/ATV son algunos que se han sumado al movimiento.

Adele se pronuncia sobre la muerte de George Floyd

Adele escribió una carta en Instagram sobre el fallecimiento a George Floyd. La cantante señaló que el racismo es un problema grave que se encuentra en todos los rincones del mundo.

Adele se pronuncia sobre la muerte de George Floyd

"El asesinato de George Floyd ha provocado conmociones en todo el mundo, hay muchos otros que no lo han hecho. Las protestas y marchas están sucediendo en todo el mundo simultáneamente y solo están ganando impulso [...] Se trata de racismo sistemático, se trata de violencia policial y se trata de desigualdad. ¡Y esto no se trata solo de Estados Unidos! El racismo vive en todas partes. De todo corazón me solidarizo con la lucha por la libertad, la liberación y la justicia”, comentó.

