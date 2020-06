Kate del Castillo: “Los policías siguen matando a gente de color” [VIDEO]

Kate del Castillo siempre ha demostrado ante cámaras ser una mujer muy fuerte. Sin embargo, la famosa intérprete se ha visto afectada por la muerte de George Floyd, un hombre que fue sometido por un policía estadounidense ante la vista de todo el mundo.

La protagonista de La reina del sur cogió su celular y grabó un video para contar a sus seguidores lo mal que se sentía por la ola de violencia en Estados Unidos, en medio de la pandemia por el coronavirus.

Kate del Castillo llora en Instagram por la muerte de George Floyd y el racismo en Estados Unidos.

“Hay días buenos y días malos, hoy para mí no es un día bueno. Amanecí un poquito triste con la noticia de que ya llevamos cien mil muertes aquí en Estados Unidos por la COVID-19, y está muy nublado el día...”, empezó a contar la actriz en un clip publicado en sus historias de Instagram.

Luego de hablar sobre el avance del coronavirus en el país donde reside, Kate del Castillo no pudo contener las lágrimas cuando se refirió sobre el asesinato de George Floyd, el cual causó la indignación de cientos de artistas.

“Estoy triste porque es increíble la violencia que hay en todas partes y la muerte de George Floyd. La violencia trae más violencia y no la estamos pasando bien, como humanidad estamos perdiendo perspectiva de muchas cosas y lo que no puede ser posible es que exista ese racismo y ese odio tan grande. Que los policías siguen matando a gente de color, no hay empatía, no hay misericordia. Nos hace falta aprender mucho como seres humanos. Espero que el día se mejore”, dijo la hija de Erick del Castillo, mientras se secaba las lágrimas.

Tras calmarse, Kate del Castillo señaló que hasta el momento no puede entender cómo un policía mató a un hombre a la vista de todos.

Kate del Castillo indignada por la muerte de George Floyd.

"Bueno pues ya no voy a llorar, gracias por todos sus comentarios, simplemente no puedo creer que todos hayamos visto cómo se asesinaba a una persona. Un policía que se supone nos tiene que ayudar y proteger y mantenernos a salvo [...] En público y lo vimos todo el mundo, no me cabe en la cabeza”, agregó.

Artistas salen a marchar por la muerte de George Floyd

Celebridades de talla mundial se unieron a algunas manifestaciones que se realizaron en Estados Unidos por el asesinato de George Floyd. Ariana Grande, Camila Cabello, Shawn Mendes, Halsey, Tinashe, Lauren Jauregui, Melanie Martinez y Machine Gun Kelly fueron vistos en las protestas.

Rosalía y Daddy Yankee protestan contra el racismo en Instagram y piden justicia por el asesinato de George Floyd.

