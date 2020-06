Héctor Suárez: el “talento problemático” que enfrentó la censura y el poder político

El productor y actor cómico Héctor Suárez dejó de existir la mañana de este martes 2 de junio, dejando un vasto legado de producciones que más allá de cumplir su cometido de entretener a su público, guiñaba de manera pícara a la política de su país. Es por esto que además de ser considerado el primer actor mexicano, el apodo de “talento problema” siempre lo acompañó.

Héctor Suárez, fallecido a los 81 años, es reconocido por ser pionero en llevar la crítica social que se hacía el siglo pasado en el teatro de carpa, a las pantallas de televisión mexicana. Esto lo llevó a despegar su carrera, pero también le trajo más de un problema y enemistades en los canales de televisión.

“Soy mecha corta y ni me dejo ni me dejaré, si eso significa ser conflictivo entonces sí lo soy”, señaló el entrañable intérprete en una oportunidad.

Héctor Suárez Héctor Suáres Gomís, hijo del actor, se despidió de su padre con sentido mensaje en Instagram México

Desde sus inicios, el trabajo de Héctor Suárez levantó incomodidades en los gobiernos y uno de los más recordados fue el intercambio de palabras que tuvo con el expresidente azteca Miguel de la Madrid.

Héctor Suárez construyó ¿Qué Nos Pasa?, un clásico de la televisión mexicana enfocado en la crítica social. (Foto: Difusión)

“Me mandó llamar (Miguel) de la Madrid para que lo retirara (su producción de televisión), me dijo ‘no lo va a entender la gente, México no está preparado´ decía, yo le dije que no subestimara al pueblo, yo le di por su lado y seguí haciendo el programa”, narró Suárez, recordando una advertencia de parte del mandatario que gobernó México desde 1982 a 1988.

Años más tarde, el presidente Carlos Salinas de Gortari habría ordenado el cese de Suárez en un canal televisivo por hacer un sketch en el programa de Verónica Castro “Mala noche No”, por lo que luego el mismo Salinas le ofreció trabajo en Imevisión, negando su responsabilidad en el despido del actor.

Fue en 2017 cuando, de acuerdo con las declaraciones del intérprete, temió por su vida y la de su familia al ser amenazado con un arma.

"Sentí una pistola en la nuca y el agresor me dijo: ´Te vamos a matar a ti hijo de tu p… m…´, me pidió que dejara de hablar del Gobierno y de la Presidencia”, contó Héctor Suárez, quien en ese momento se encontraba solo en el baño de un centro comercial.

Esta situación se dio luego de que publicara un monólogo en el que, fiel a su estilo frontal, le pedía que se vaya al entonces presidente Enrique Peña Nieto.