A pocas horas de haber anunciado la muerte de su padre Héctor Suárez, Héctor Suárez Gomís volvió a sus redes sociales para despedirse de su ser querido con una sentida carta.

El actor escribió un conmovedor texto en Instagram, el cual estuvo acompañado con una tierna foto en blanco y negro, donde Héctor aparecía besando en la mejilla su padre.

PUEDES VER Muere el actor y comediante mexicano Héctor Suárez

Héctor Suárez Héctor Suárez Gomís, hijo del actor, se despidió de su padre con sentido mensaje en Instagram

“Esta será la primera de muchas cartas mías que ya no vas a leer. Estoy totalmente roto y me invade un gran dolor”, empezó Gomís.

Además, reveló qué es lo que más extraña del actor mexicano Héctor Suárez, quien falleció este martes 2 de junio a los 81 años.

PUEDES VER Héctor Suárez, el actor mexicano que luchó contra el cáncer

Héctor Suárez Héctor Suárez Gomís, hijo del actor, se despidió de su padre con sentido mensaje en Instagram

“Han pasado apenas unas horas y de momento, lo que más extraño es tu olor. De niño cuando me abrazabas, tu olor se me quedaba impregnado durante horas. Además de sentir seguridad y todo tu amor, siempre, en cada abrazo me sentía protegido cuando te olía. Cuando me dabas las buenas noches, los buenos días, en nuestros saludos y nuestras despedidas, además de abrazarte y darte un beso, me encantaba olerte”, agregó.

Hijo de Héctor Suárez confirma el fallecimiento del actor

A través de Instagram, Héctor Suárez Gomís informó sobre la muerte de su padre Héctor Suárez.

“A los amigos, a los compañeros y a todos los medios de comunicación: Con profundo dolor, queremos compartir con ustedes el fallecimiento de Héctor Suárez Hernández”, indicó en el comunicado.

Héctor Suárez Héctor Suárez Gomís, hijo del actor, se despidió de su padre con sentido mensaje en Instagram

“La familia Suárez les pedimos que por favor comprendan este momento de gran tristeza que estamos viviendo y también esperamos que puedan respetar nuestro duelo”, agregó.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.