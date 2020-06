La periodista y activista peruana Sofía Carrillo se pronunció en su cuenta oficial de Twitter, luego de que varios usuarios recordaran el lamentable episodio de racismo que sufrió hace algunos años a manos de un conocido conductor deportivo.

Mediante un mensaje en la conocida red social, la también especialista en Derechos Sexuales y Reproductivos instó a sus seguidores a no “revictimizarla” nuevamente a partir de un hecho que ocurrió hace quince años, y que sale a la luz a propósito del asesinato del ciudadano afroamericano George Floyd en los Estados Unidos.

“Sobre video difundido en Twitter donde yo soy la entrevistada: ocurrió hace casi 15 años, el reportero me ridiculiza y ofende con bromas racistas y sexistas. No entiendo la razón de su difusión en la actualidad y la revictimización de la cual estoy siendo objeto”, expresó Carrillo Zegarra.

En este sentido, la periodista peruana rechazó que muchos usuarios criticaran su aparente postura pasiva ante los ataques sexistas y racistas recibidos en su contra, aclarando que la respuesta que dio en ese momento fue editada antes de su difusión y que no debe ser ella a quien se le cuestione, sino a su agresor.

PUEDES VER Floyd Mayweather se ofrece a pagar los gastos del funeral de George Floyd

“La primera pregunta que me hicieron: por qué no lo insulté, incluso golpeé, doy mis razones: a) evidentemente hubo desconcierto inicial; b) sí respondí, le dije racista y está editado; c) no es a la víctima (a mí) a quien se le debe cuestionar si reacciona o no, sino a quien agrede”, precisó en un segundo mensaje.

Finalmente, Sofía Carrillo recalcó que este penoso episodio racista no ha sido el único que le ha tocado vivir a lo largo de su carrera, por lo cual decidió pronunciarse ante sus seguidores para “reiterar las razones por las cuales sigue en esta lucha”.

“Cuestionen su racismo y no sigan negándolo. No ha sido nada agradable recordar esta situación tan penosa en mi vida (que no es aislada). Es mi oportunidad de reiterar las razones por las cuales sigo en esta lucha. Ninguna mujer afroperuana debe a vivir esto. #Basta de racismo”, finalizó.

El vídeo al que hace mención Sofía Carrillo, el cual no compartiremos por respeto a la periodista, corresponde a una de las “previas” que el ahora conductor radial Alan Diez preparaba para un desaparecido programa deportivo.