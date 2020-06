Agresor de Angie Jibaja sobre balacera: “El tiro fue de casualidad” [VIDEO]

Angie Jibaja vivió una tormentosa situación en abril del presente año, cuando fue baleada por Ricardo Márquez, de 75 años, el hombre con el que convivía.

Ahora, tras dos meses de guardar silencio, el agresor de la popular ‘Chica de los tatuajes’ decidió hablar de lo sucedido en una entrevista exclusiva para Magaly TV, la firme.

“Desde el calabozo del Poder Judicial habla el hombre que intentó matar a Angie Jibaja en la fatídica noche de la balacera en la clínica en Surco”, se le escucha decir a la voz en off en el avance difundido por el programa de Magaly Medina.

“¿Por qué le disparaste a Angie?”, le pregunta el reportero a Ricardo Márquez, quien responde: “Porque me robó hermano, es una ladrona... (Le robó) Cinco mil dólares".

En sus declaraciones, el agresor afirma que jamás pretendió dispararle a la modelo. “El tiro fue de casualidad, yo no tuve la intención de nada”, aseveró. “Nunca la he tocado a esa mujer, más bien le he dado casa y comida", añadió.

Asimismo, acusó a la ‘Chica de los tatuajes’ de drogarlo y meter desconocidos a la casa donde él le prestaba alojamiento. “Abusaba de mí, metía hombres, drogas...Me echaba unas pastillas seguramente y yo me quedaba dormido”, señaló.

Cabe precisar que Ricardo Márquez le disparó cuatro veces a Angie Jibaja, por lo que la modelo tuvo que ser internada en la clínica San Pablo, donde permaneció durante unos días.

PUEDES VER Romina Gachoy revela que Angie Jibaja le pidió disculpas por mensaje

Angie Jibaja: “Renací como el ave fénix”

A principios de mayo, Angie Jibaja aseguró que había renacido como el ave fénix, demostrando que se estaba recuperándose satisfactoriamente tras ser baleada por Ricardo Márquez, de 75 años.

“Renací como el ave Fénix. Si te caes, levántate. Así duelan las heridas como las cuatro balas que me despistaron para quitarme la vida. Más fuerte que nunca”, señaló la ‘Chica de los tatuajes’ en Instagram.

Angie Jibaja baila junto a reguetonero en video de TikTok

Junto a dicha publicación, Angie Jibaja compartió un video en el que aparecía bailando al lado de un cantante reguetón.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales