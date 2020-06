Adele compartió sus pensamientos sobre el más reciente acto de odio y racismo cometido por un policía estadounidense contra un afroamericano llamado George Floyd, quien murió asfixiado por el agente de seguridad tras presionarle el cuello con la rodilla durante más siete minutos, el pasado jueves 25 de mayo.

El crimen quedó registrado en la memoria de muchos artistas. Una de ellos fue la famosa británica.

Adele asegura que el racismo está en todo el mundo y no solo en Estados Unidos tras el asesinato de George Floyd

A través de su cuenta oficial de Instagram, la cantante, quien en su cumpleaños número 32 dejó con la boca abierta a sus seguidores tras haber bajado casi 70 kilos de peso, escribió un largo mensaje sobre el impacto de la muerte del ciudadano afroamericano.

"El asesinato de George Floyd ha provocado conmociones en todo el mundo, hay muchos otros que no lo han hecho. Las protestas y marchas están sucediendo en todo el mundo simultáneamente y solo están ganando impulso. ¡Así que enojarse con rectitud, pero estar concentrado! ¡Sigue escuchando, sigue preguntando y sigue aprendiendo!”, compartió Adele.

Asimismo, la intérprete de “Hello” señaló que el racismo y la violencia está en todos lados y no solo en Estados Unidos.

"Es importante que no nos desanimemos, ni manipulemos en este momento. Se trata de racismo sistemático, se trata de violencia policial y se trata de desigualdad. ¡Y esto no se trata solo de Estados Unidos! El racismo vive en todas partes. De todo corazón me solidarizo con la lucha por la libertad, la liberación y la justicia”, finalizó.

Lady Gaga: “La gente en Estados Unidos es racista”

No solo Adele habló abiertamente sobre el racismo. Lady Gaga aseguró que las personas en Estados Unidos son racistas y lo practican todos los días.

“Estoy tan indignada por la muerte de George Floyd como por la muerte de vidas negras exponencialmente demasiadas durante cientos de años que nos han sido arrebatadas en este país como resultado del racismo sistémico y los sistemas corruptos que lo apoyan (...). Todos los días la gente en Estados Unidos es racista, eso es un hecho”, comentó en Instagram.

