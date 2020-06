La muerte de George Floyd a manos de un policía blanco en Minneapolis provocó una serie de manifestaciones y violentas revueltas que se extendieron en varias ciudades de Estados Unidos. Ello como producto del hartazgo de los ciudadanos hacia la violencia policial y el racismo. La modelo peruana Vania Bludau no es ajena a este escenario, ya que reside en Norteamérica desde hace algunos años y quiso pronunciarse acerca de la problemática social.

A través de su perfil oficial de Instagram, la ex chica reality reveló que también sufrió discriminación por su aspecto físico, al igual que toda la comunidad de latinos y afrodescendientes que viven en el país gobernado por Donald Trump.

Vania Bludau se animó a responder una pregunta que le hizo uno de sus seguidores, quien quería conocer qué opina sobre la muerte de George Floyd. “Esto que pasó con Floyd es uno más de los casos de abuso en este país, espero que se logre un cambio. Solo unidos y alzando la voz se logrará. ¡Estamos juntos en esto!”, respondió.

“Soy una latina viviendo en Estados Unidos, créanme que muchas veces he sentido la discriminación por no ser blanca o rubia” reveló la también influencer en la red social.

Además, Vania Bludau adjuntó a su respuesta, un mensaje sobre el apoyo a la comunidad afrodescendiente: “No soy negro, pero te veo. No soy negro, pero te escucho. No soy negro, pero estoy de luto contigo. No soy negro, pero voy a luchar por ti”.

