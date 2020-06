Samahara Lobatón muestra su vientre en estado de gestación [VIDEO]

La hija mayor de Melissa Klug, Samahara Lobatón, está embarazada. A través de Instagram, la joven de 18 años mostró por primera vez su vientre abultado en un video que cautivó a sus seguidores.

La influencer tiene cuatro meses y una semana de embarazo; sin embargo, aún no ha revelado el sexo de su bebé.

PUEDES VER Samahara Lobatón: su anuncio de embarazo y la reacción de sus padres

En las imágenes difundidas en la red social, Samahara Lobatón acarició su pancita y envió un mensaje a quienes están interesados por saber sobre su embarazo.

“Para los que se mueren por ver mi barriguita, esta es. Literalmente está grandaza”, se le escucha decir a la exintegrante del desaparecido programa Combate.

Sobre cómo quedó embarazada, la hija de Melissa Klug aseguró que fue una irresponsabilidad de su parte, pues olvidó colocarse el método anticonceptivo.

"Me quité (el implante) y me cuidé con una inyección de tres meses. En enero yo me puse la inyección de un mes, pero me internaron en febrero casi tres semanas porque se acuerdan que estuve con fuertes dolores de cabeza. Y en todo eso de entrar y salir de la clínica, de verdad me olvidé de ponerme la inyección, fue irresponsabilidad (sic)”, confesó.

La ginecóloga habría revelado el sexo del bebé. En sus historias de Instagram; publicó imágenes de la ecografía que se hizo Samahara Lobatón y escribió: “Hola, bebita”