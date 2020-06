Rebeca Escribens aprovechó las cámaras de su programa América Espectáculos para enviarle un mensaje a Samahara Lobatón, quien acaba de anunciar que será madre por primera vez.

La experimentada conductora de televisión felicitó a la joven hija de Melissa Klug por su embarazo y de paso aprovechó para anticiparle todo lo que vendrá en esta nueva etapa de su vida.

“Bienvenida al club, Samahara. Te espera un camino largo con mucho sacrificio, harto trabajo, pero bastante amor. Así es la vida”, le dijo Rebeca Escribens, con una gran sonrisa, mediante la transmisión de América Espectáculos.

Como se recuerda, Samahara Lobatón confirmó que está embarazada por medio de un video publicado en Instagram, a pesar de haberlo negado en más de una oportunidad.

Samahara Lobatón dijo que jamás quiso negar a su hijo al asegurar en reiteradas ocasiones que no estaba en la dulce espera.

La ex chica reality aclaró que no dio antes la noticia porque su bisabuela y la abuela de Youna (su pareja) no habían sido informadas al respecto.

“No lo hice por negar a mi hijo, es lo que menos quería, lo que si no quería es que ellas se enteraran de esa forma ni que me obligaran a contarlo”, acotó. "Ese día que yo dije que era mentira, porque ya lo habían dicho varias veces en el año y yo llamé a mi bisabuela y le conté”, relató.

¿Cómo reaccionó Melissa Klug frente al embarazo de Samahara Lobatón?

Luego de enterarse sobre el embarazo de su hija, la empresaria Melissa Klug compartió un emotivo mensaje para Samahara Lobatón en Instagram.

"Cuando somos madres, ni la edad, ni las circunstancias negativas son obstáculos para siempre darle lo mejor a nuestros hijos (...) De ahora en adelante nada será más importante que la felicidad de este pedacito mío. Por ello deseo de todo corazón que mis hijas aprendan esta linda enseñanza, porque solo ese día comprenderán que no existe nadie como una madre”, escribió en parte de la extensa publicación.

