“Me salvó la vida regresar a Esto es guerra”: Rafael Cardozo revela que sufría crisis de ansiedad

Rafael Cardozo conversó con los conductores Maju Mantilla y Carloncho acerca de los difíciles momentos que atravesó durante los setenta días que se mantuvo recluido en su vivienda, para evitar los contagios de la COVID-19. El popular chico reality explicó el por qué de su emotiva reaparición en el ansiado espacio de competencia.

El modelo de origen brasileño aseguró que sufrió crisis de ansiedad por la incertidumbre de no saber hasta cuándo durará la pandemia, pues le preocupaba trabajar para apoyar a su familia que se encuentra lejos del país.

“Quiero explicar que lo que tuve fue una crisis de ansiedad, que es una mezcla de miedo. Yo he bajado 8 kilos y comía normal y tuve que ir a la clínica porque era la primera vez que me pasaba esto. Hubo un momento en que fui a la clínica porque era la primera vez que pasaba por eso y yo no sabía”, contó Cardozo a través de un enlace de videollamada con el programa En boca de todos.

Como se recuerda, Rafael Cardozo no pudo dejar de llorar al ser presentado nuevamente en el espacio que le ha dado gran fama y popularidad, al ingresar al set no pudo articular palabra alguna conmoviendo a los conductores Jazmín Pinedo y Gian Piero Díaz.

“El no poder salir de mi casa, más las críticas, no aguanté. Yo tengo a mi hija en Brasil y mis papás son mayores, eso me preocupa. Me siento culpable la sensación que tengo como padre. A mí me salvó la vida el regresar a Esto es guerra, casi sané al instante”, acotó.

